Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер: Британия заинтересована в присоединении к оборонному фонду ЕС

Кир Стармер заявил о желании возобновить провалившиеся переговоры о доступе британской стороны к оборонному фонду ЕС Security Action for Europe.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о желании возобновить провалившиеся переговоры о доступе британской стороны к оборонному фонду ЕС Security Action for Europe.

Он уточнил, что согласен с мнением президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что Европе «следует делать больше».

«Нам следует активнее включаться и делать больше. Не только президент Трамп считает, что Европе следует делать больше — того же мнения придерживаются и другие лидеры. Я думаю так же. Я высказал свои соображения, и это означает, что нам следует рассмотреть такие механизмы, как SAFE и другие, чтобы понять, есть ли возможность сообща работать более тесно», — цитирует слова Стармера газета The Times.

Стармер отметил, что речь идёт о вопросах «расходов, возможностей и сотрудничества». По его мнению, может быть достигнут определённый прогресс в вопросе «более тесного сотрудничества» с ЕС.

Напомним, осенью агентство Bloomberg проинформировало, что переговоры о присоединении британской стороны к фонду SAFE провалились. По данным журналистов, стороны так и не сошлись во мнениях по вопросу, который касается финансового вклада Британии в эту инициативу.

Ранее сообщалось, что Стармер высмеял президента Франции Эммануэля Макрона, он надел на комедийном шоу в Лондоне солнцезащитные очки-авиаторы, за которыми Макрон прятал покрасневший глаз.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше