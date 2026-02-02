Мошенники отправляют россиянам фишинговые ссылки в письмах о якобы кешбэке

Злоумышленники атакуют активных пользователей маркетплейсов, рассылая им сообщения о якобы акциях с привлекательным кешбэком. Подробно о схеме аферистов рассказывает РИА Новости со ссылкой н платформу «Мошеловка».
«В мессенджер приходит сообщение, якобы от популярного маркетплейса. Например: “Вы получаете 15% кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля”. Ссылка ведет на сайт-клон, имитирующий личный кабинет маркетплейса или банка-партнера. После “входа” данные аккаунта попадают к мошенникам», — сказано в публикации.
Эксперты напомнили, что акции и бонусы всегда отображаются на сайтах и внутри официальных приложений маркетплейсов и посоветовали не переходить по ссылкам из мессенджеров.
Также мошенники в феврале 2026 года могут начать рассылать гражданам фальшивые заявления о возврате денег за переплату по ЖКХ в январе. Смысл аферы тот же — внутри письма находится фишинговая ссылка, при помощи которой у жертвы крадут данные аккаунтов.
Ранее в МВД рассказали, как мошенники рассылают жертвам вредоносное ПО от имени работодателей.
Кроме того, аферисты могут начать пугать россиян блокировкой счета.