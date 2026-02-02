Двух новосибирских подростков отправили под домашний арест по делу о диверсии

Коченевский районный суд избрал меру пресечения двум 15-летним местным жителям, которым предъявлено обвинение по статье 281 УК РФ «Диверсия». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
По данным следствия, в январе 2026 года один из подростков через мессенджер Telegram начал переписываться с неустановленным лицом, предложившим денежное вознаграждение за совершение диверсий. К реализации планов юноша привлёк своего знакомого. Действуя по указаниям анонимного куратора, несовершеннолетние подготовились к поджогу оборудования базовой станции сотовой связи в Коченёвском районе. Но выполнить задуманное подросткам не удалось — о планах узнали родители.
Принимая решение, суд учёл возраст обвиняемых, их положительные характеристики с места жительства и учёбы, отсутствие правонарушений, а также факт признания вины и раскаяния. В результате обоим подросткам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Судебные постановления пока не вступили в законную силу.
