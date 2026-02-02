Двух новосибирских подростков отправили под домашний арест по делу о диверсии

По данным следствия, в январе 2026 года один из подростков через мессенджер Telegram начал переписываться с неустановленным лицом, предложившим денежное вознаграждение за совершение диверсий. К реализации планов юноша привлёк своего знакомого. Действуя по указаниям анонимного куратора, несовершеннолетние подготовились к поджогу оборудования базовой станции сотовой связи в Коченёвском районе. Но выполнить задуманное подросткам не удалось — о планах узнали родители.