Глава СК России взял на контроль дело о расселении омского аварийного дома

Бастрыкин потребовал отчет о расследовании инцидента с обрушением потолка.

Источник: Комсомольская правда

2 февраля в СК России сообщили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин проконтролирует ход расследования уголовного дела о нерасселении аварийного дома. Речь идет об омском здании, в котором частично обрушился потолок.

Напомним, 64-летнюю двухэтажную постройку на улице 6-й Западной признали непригодной для проживания еще в 2018 году. На 2021-й был установлен срок расселения, которое перенесли на неопределенное время. В январе 2026 года в одной из квартир зафиксировали частичное обрушение межэтажных перекрытий.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Владимировичу Батищеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Исполнение поручения главы СКР поставлено на особый контроль в центральном аппарате.

