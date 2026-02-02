Глава СК России взял на контроль дело о расселении омского аварийного дома

Напомним, 64-летнюю двухэтажную постройку на улице 6-й Западной признали непригодной для проживания еще в 2018 году. На 2021-й был установлен срок расселения, которое перенесли на неопределенное время. В январе 2026 года в одной из квартир зафиксировали частичное обрушение межэтажных перекрытий.