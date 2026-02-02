Глава СК России взял на контроль дело о расселении омского аварийного дома

2 февраля в СК России сообщили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин проконтролирует ход расследования уголовного дела о нерасселении аварийного дома. Речь идет об омском здании, в котором частично обрушился потолок.
Напомним, 64-летнюю двухэтажную постройку на улице 6-й Западной признали непригодной для проживания еще в 2018 году. На 2021-й был установлен срок расселения, которое перенесли на неопределенное время. В январе 2026 года в одной из квартир зафиксировали частичное обрушение межэтажных перекрытий.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Владимировичу Батищеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Исполнение поручения главы СКР поставлено на особый контроль в центральном аппарате.
