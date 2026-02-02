В Британии опубликовали тайные признания Майкла Джексона об отношениях с детьми

Как пишет The Guardian, записи вошли в промотрейлер четырёхсерийного фильма Channel 4 «Суд», снятого студией Wonderhood Studios. Картина исследует оправдание Джексона по обвинениям в сексуальном насилии над детьми после процесса 2005 года в Калифорнии. В аудиофрагментах певец рассуждает о внимании со стороны детей, признавая, что их эмоциональная привязанность к нему иногда оборачивалась проблемами.
«Дети влюбляются в мою личность, хотят прикоснуться, обнять меня, и это иногда приводило к неприятностям», — говорится в одной из ранее неопубликованных записей Джексона.
Создатели фильма подчеркнули, что их цель — выйти за рамки «медийного цирка», который сопровождал оправдательный приговор, и поднять более глубокие темы, включая влияние славы, вопросы расы и особенности американской судебной системы. В другой аудиозаписи, показанной в трейлере, артист эмоционально заявляет, что запрет на общение с детьми стал бы для него невыносимым.
«Если бы мне запретили общаться с детьми, я бы покончил с собой», — звучит ещё одна шокирующая фраза в опубликованном материале.
Ранее Life.ru писал, что наследственный фонд Майкла Джексона тайно выплатил 2,5 миллиона долларов истцам по делу о домогательствах. Эта сумма стала частью более крупного соглашения на 16,5 миллиона долларов, которое стороны пытались закрыть без публичных слушаний. Скандалы вокруг имени поп-короля продолжают всплывать даже спустя годы после его смерти.
