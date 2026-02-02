Власти Берлина стали бесплатно раздавать картофель из-за рекордного урожая

В Берлине из-за самого большого за последние 25 лет урожая картофеля сложилась ситуация, которую местные СМИ окрестили «картофельным потопом». Чтобы избежать порчи излишков, овощи начали бесплатно раздавать горожанам в детских садах, школах, церквях и некоммерческих организациях. Об этом сообщило издание The Guardian.
— Столовые для бездомных, детские сады, школы, церкви и НКО — вот лишь некоторые из тех, кто наелся досыта. Даже Берлинский зоопарк принял участие в «спасательной операции», забрав тонны картофеля, который в противном случае отправился бы на свалку, — говорится в статье.
Власти также приняли решение отправить два грузовика с картофелем на Украину. В интернете в связи с необычной ситуацией активно распространяют различные рецепты блюд из картофеля, чтобы помочь жителям использовать неожиданные запасы.
В октябре поляки украли у фермера в Подкарпатском воеводстве около 150 тонн картофеля после того, как на одном из интернет-порталов появилось ложное сообщение о бесплатной раздаче овощей. Из-за публикации на поле стали приезжать люди с прицепами и тракторами.