Передача показаний счётчиков ЖКХ может обернуться потерей денег

Когда показания счетчиков не передаются в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, в дело вступает особый алгоритм, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, первые три месяца расчет ведется на основе среднемесячного потребления за предыдущие периоды, что в большинстве случаев позволяет собственнику оплачивать справедливую сумму.
Однако, если по истечении этого времени показания так и не были переданы, начисления переходят на нормативное потребление — стандартное значение, которое зачастую значительно превышает фактический расход.
При этом важно понимать, что если спустя определенное время собственник решит передать показания счетчика, то перерасчет за предыдущие периоды ему может быть отказан. Это объясняется нормативами, закрепленными в Правилах предоставления коммунальных услуг (ПП РФ № 354), которые требуют использовать только показания, сделанные за конкретный учетный период, и не предусматривают автоматический перерасчет в случае поздней передачи данных.
В результате переплаченные суммы в большинстве случаев не подлежат возврату, если показания были переданы уже после завершения расчетного периода, что ставит в невыгодное положение добросовестных собственников, предупредила юрист.
Однако существует механизм, который может помочь избежать подобных ситуаций. Согласно пункту 61 Правил, потребитель имеет право обратиться в коммунальную организацию с заявлением о проверке работоспособности счетчика.
Если проверка подтверждает исправность прибора, то по результатам такой проверки должен быть произведен перерасчет, учитывающий реальные показания. В случае отсутствия неисправностей, собственник получает возможность исправить неправомерные начисления и вернуть себе часть переплаченных средств.
Чтобы не оказаться в ситуации переплаты и не потерять деньги, рекомендуется не отправлять показания самостоятельно, если вы давно этого не делали. Такой подход зафиксирует текущие данные и усложнит возможность получения перерасчета по предыдущим недоразумениям.
Лучше пройти проверку счетчика и, при необходимости, оформить перерасчет через коммунальные службы. Это поможет восстановить справедливость и убедиться в правильности своих расчетов, заключила юрист.