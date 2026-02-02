Передача показаний счётчиков ЖКХ может обернуться потерей денег

При этом важно понимать, что если спустя определенное время собственник решит передать показания счетчика, то перерасчет за предыдущие периоды ему может быть отказан. Это объясняется нормативами, закрепленными в Правилах предоставления коммунальных услуг (ПП РФ № 354), которые требуют использовать только показания, сделанные за конкретный учетный период, и не предусматривают автоматический перерасчет в случае поздней передачи данных.