На Солнце зафиксировали за сутки 17 сильных вспышек

По меньшей мере 17 сильных вспышек уровнем M и выше произошли за минувшие сутки на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) Института космических исследований РАН.
«За последнее десятилетие, с 1 января 2015 года, удалось найти только один день, когда произошло большее число событий — 29 декабря 2024 года», — отметило учреждение в своём Telegram-канале.
Учёные считают, что продолжающиеся выбросы энергии уровня M сейчас предотвращают более мощные вспышки. Они полагают, что ситуация изменится в случае наступления «режима накопления».
После этого, по мнению специалистов, стоит ожидать выбросов класса X. Вместе с тем существует вероятность того, что такие вспышки могут произойти без периода накопления энергии.
«Они, разумеется, начнутся и без этого, если потоки энергии, которые сейчас поступают из глубины Солнца, превысят возможности по их “утилизации” в событиях уровня M», — добавили в лаборатории.
Напомним, ранее астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в разговоре с aif.ru отметил, что самой очевидной причиной возобновления вспышек является естественный солнечный цикл. Он подчеркнул, что на поверхности Солнца постоянно формируются и развиваются солнечные пятна, которые приводят к выбросам.