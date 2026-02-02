Идея правильная, но поспешная: школьникам Приморья с сентября начнут ставить оценки за поведение

«Система пока не проработана: эксперимент в пилотном режиме с 2025 года идёт лишь в 89 школах семи регионов, при этом даже формат оценивания до сих пор не определен — пятибалльная шкала, трехуровневая модель или “зачет/незачет”. Неясны критерии, периодичность выставления оценок и последствия для учеников», — сказала Ольга Романова.
По мнению омбудсмена, несмотря на закрепленную в законе воспитательную роль школы, педагогические коллективы не готовы к столь быстрым изменениям, на которые отводится менее года. Особую тревогу вызывает отсутствие работающих комиссий по урегулированию споров в школах, что на фоне введения оценок за поведение может привести к резкому росту конфликтов с родителями.
Ключевой проблемой Романова называет субъективность оценивания, поскольку представления о допустимом поведении сильно разнятся даже внутри одного учебного заведения. Унификация правил, по ее словам, будет неизбежно болезненной. Также новшество создаст дополнительную нагрузку на классных руководителей, а дефицит психологов и социальных педагогов, особенно для работы с особыми детьми, усугубит ситуацию.
Подчеркивается, что до сих пор не определено, как эти оценки повлияют на академическую судьбу ребенка. При этом омбудсмен категорически настаивает на недопустимости исключения из школы за поведение, так как это может привести к социальному выпадению подростков и росту рисков.
Напомним, ранее стало известно, что российские школьники начнут получать оценки за поведение с нового учебного года.