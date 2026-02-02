Новосибирцам с февраля станут доступны новые условия семейной поддержки

С 1 февраля вступает в силу правило «одна семья — одна ипотека». Теперь кредит по льготной семейной ипотеке оформляется сразу на мужа и жену, которые становятся созаемщиками по одному договору. Это ограничение введено, чтобы избежать случаев покупки жилья под инвестиции. Привлекать третьих лиц можно, если доходов семьи недостаточно. Ставка по льготной ипотеке сохраняется на уровне 6% годовых, срок кредитования — до 2030 года, минимальный первоначальный взнос — 20%. Ограничены суммы покупки: в Москве и Петербурге — до 12 млн рублей, в остальных регионах — до 6 млн.
Если супруг ранее уже использовал льготную ставку, повторно получить ипотеку нельзя, за исключением случаев рождения нового ребёнка и полного погашения предыдущего кредита.
С 1 февраля произойдёт повышение более 40 видов социальных выплат. Материнский капитал увеличится на 6,8%: максимальная сумма для второго и последующих детей составит 963 тыс. рублей, для первого ребёнка — до 737 тыс. рублей, а субсидия на второго при наличии капитала на первого — около 237 тыс. рублей.
Детские пособия, выплаты беременным и пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет вырастут на 5,6%. Ежемесячное пособие составит от 10 837 до 83 021 рубля, единовременное при рождении ребёнка — 28 450 рублей. Пособие по безработице увеличится на 7%, максимум — около 16 тыс. рублей. Проиндексированы также выплаты инвалидам, ветеранам и другим льготным категориям.
С 1 февраля изменятся правила возврата сложной техники — смартфонов, ноутбуков и автомобилей. Теперь при возврате неисправного товара покупатель сможет требовать компенсацию с учётом инфляции и стоимости аналогичного товара с аналогичным износом и годом выпуска.
Некоторые категории пенсионеров получат прибавку: это пожилые граждане, достигшие 80 лет, лица с I группой инвалидности и те, кто продолжал работать до недавнего времени. Также будут пересчитаны выплаты бывшим шахтёрам и членам летных экипажей гражданской авиации с учётом стажа и условий труда.
Таким образом, февраль 2026 года принесёт россиянам как ужесточение правил льготной ипотеки, так и повышение социальных выплат, а также новые возможности по возврату некачественной техники.