Новосибирцам с февраля станут доступны новые условия семейной поддержки

С 1 февраля вступает в силу правило «одна семья — одна ипотека». Теперь кредит по льготной семейной ипотеке оформляется сразу на мужа и жену, которые становятся созаемщиками по одному договору. Это ограничение введено, чтобы избежать случаев покупки жилья под инвестиции. Привлекать третьих лиц можно, если доходов семьи недостаточно. Ставка по льготной ипотеке сохраняется на уровне 6% годовых, срок кредитования — до 2030 года, минимальный первоначальный взнос — 20%. Ограничены суммы покупки: в Москве и Петербурге — до 12 млн рублей, в остальных регионах — до 6 млн.