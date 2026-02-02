Суд во Владивостоке наказал добытчика краба штрафом и конфискацией катера

В судебном процессе мужчина утверждал, что не считает себя виновным, а его адвокат настаивал на том, что причастность предпринимателя к нарушению не доказана. Несмотря на эти доводы, в материалах группы патрулирования погранотряда указано, что на принадлежащем подсудимому катере перевозили незаконно добытую продукцию, и суд учёл эти данные при вынесении решения.