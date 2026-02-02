Суд во Владивостоке наказал добытчика краба штрафом и конфискацией катера

Предприниматель из Владивостока получил штраф в размере 717 тысяч рублей за незаконную добычу краба и лишился катера «Ямаха» с мотором. По данным Telegram-канала «Примадвокатура», такое решение принял Фрунзенский районный суд города по статье 8.17 КоАП РФ.
Суд рассмотрел дело 45‑летнего жителя Владивостока, которого признали виновным в том, что он перевозил разделанного и живого камчатского краба в одной из бухт Уссурийского залива. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов превысил 400 килограммов. Часть крабов ещё была живой, их изъяли и выпустили в море пограничники, которые и пресекли промысел.
В судебном процессе мужчина утверждал, что не считает себя виновным, а его адвокат настаивал на том, что причастность предпринимателя к нарушению не доказана. Несмотря на эти доводы, в материалах группы патрулирования погранотряда указано, что на принадлежащем подсудимому катере перевозили незаконно добытую продукцию, и суд учёл эти данные при вынесении решения.
В итоге суд назначил штраф за незаконно добытого краба и конфисковал катер с навесным мотором как орудие совершения преступления.