Раненого лебедя спасают в Актау

«Пациент остается нестабильным, самостоятельно пока не питается. Это тяжелый и очень хрупкий этап восстановления, требующий постоянного внимания и аккуратных решений. Мы делаем все возможное и используем каждый шанс, который у нас есть», — поделился врач.