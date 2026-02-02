Ричмонд
Раненого лебедя спасают в Актау

На днях в Актау ветеринарные врачи провели операцию лебедю со сломанным крылом, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Со слов врачей ветеринарной клиники на их странице в Instagram, лебедь поступил к ним в тяжелом, нестабильном состоянии.

«Более двух суток он ждал помощи, и каждая минута была на вес золота», — отмечают врачи.

При осмотре они выяснили, что ситуация критическая. У птицы обнаружили открытый перелом, выраженную боль и сильный стресс. Осложняли ситуацию ее агрессия, попытки защищаться и элементарный страх.

«Газового наркоза нет, это очень усложняет задачу врачей. Работать приходилось максимально аккуратно, быстро и слаженно», — говорится в сообщении.

1 февраля ветеринар травматолог-ортопед Рустам Шарипов рассказал последние новости о состоянии лебедя.

«Пациент остается нестабильным, самостоятельно пока не питается. Это тяжелый и очень хрупкий этап восстановления, требующий постоянного внимания и аккуратных решений. Мы делаем все возможное и используем каждый шанс, который у нас есть», — поделился врач.

Более 400 животных спасли сотрудники МЧС в 2025 году.