Раненого лебедя спасают в Актау

Со слов врачей ветеринарной клиники на их странице в Instagram, лебедь поступил к ним в тяжелом, нестабильном состоянии.
«Более двух суток он ждал помощи, и каждая минута была на вес золота», — отмечают врачи.
При осмотре они выяснили, что ситуация критическая. У птицы обнаружили открытый перелом, выраженную боль и сильный стресс. Осложняли ситуацию ее агрессия, попытки защищаться и элементарный страх.
«Газового наркоза нет, это очень усложняет задачу врачей. Работать приходилось максимально аккуратно, быстро и слаженно», — говорится в сообщении.
1 февраля ветеринар травматолог-ортопед Рустам Шарипов рассказал последние новости о состоянии лебедя.
«Пациент остается нестабильным, самостоятельно пока не питается. Это тяжелый и очень хрупкий этап восстановления, требующий постоянного внимания и аккуратных решений. Мы делаем все возможное и используем каждый шанс, который у нас есть», — поделился врач.
