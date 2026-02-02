Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке нашли пропавших туристов с детьми, их эвакуируют

Туристы с детьми, которых искали на Камчатке, найдены в домике на базе отдыха.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели нашли группу туристов, пропавшую на Камчатке. Об этом информировал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Напомним, на Камчатке пятеро взрослых и трое детей отправились на Пущинские источники. Они покинули дом 30 января. Путешественники должны были вернуться к 1 февраля, однако они так и не вышли на связь.

Министр рассказал, что спасатели и полицейские проехали на снегоходах 10 километров и обнаружили двоих взрослых из пропавшей группы, которые пытались на снегоходе проложить путь к населённому пункту Пущино.

«Спасатели КГКУ “ЦОД”, волонтёр, полиция и 2 взрослых (из состава группы которую ищут) на снегоходах добрались до домика на базе отдыха, забрали 3 взрослых и 3 детей и выдвинулись в сторону Пущино. Пострадавших нет. Группа движется к безопасному месту», — написал Лебедев в социальной сети Вконтакте.

Тем временем спасатели впервые в этом году отправились на поиски пропавшей в конце сентября 2025 года семьи Усольцевых. Подробности здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше