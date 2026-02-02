На Камчатке нашли пропавших туристов с детьми, их эвакуируют

Спасатели нашли группу туристов, пропавшую на Камчатке. Об этом информировал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
Напомним, на Камчатке пятеро взрослых и трое детей отправились на Пущинские источники. Они покинули дом 30 января. Путешественники должны были вернуться к 1 февраля, однако они так и не вышли на связь.
Министр рассказал, что спасатели и полицейские проехали на снегоходах 10 километров и обнаружили двоих взрослых из пропавшей группы, которые пытались на снегоходе проложить путь к населённому пункту Пущино.
«Спасатели КГКУ “ЦОД”, волонтёр, полиция и 2 взрослых (из состава группы которую ищут) на снегоходах добрались до домика на базе отдыха, забрали 3 взрослых и 3 детей и выдвинулись в сторону Пущино. Пострадавших нет. Группа движется к безопасному месту», — написал Лебедев в социальной сети Вконтакте.
