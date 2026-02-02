В Омске началась массовая диспансеризация детей

В медучреждениях Омска стартовала ежегодная бесплатная диспансеризация детей. О важности профосмотров и планируемых масштабах рассказали 1 февраля в министерстве здравоохранения Омской области.
В 2025 году в городской детской клинической больнице № 3 полный медицинский осмотр прошел 14 161 ребенок, а с начала 2026 года — 940. Всего в этом учреждении до конца текущего года планируют провести диспансеризацию для 14 098 юных пациентов. В поликлинике ждя этого выделены специальные дни. Комплекс исследований включает анализы крови и мочи, ЭКГ, ЭХО КГ и несколько видов УЗИ.
«Эффективность профилактических медосмотров во многом зависит от того, насколько регулярно они проводятся. Только в этом случае родители действительно могут быть уверены в том, что ребенок здоров, а его развитие соответствует возрасту», — сказала заместитель главного врача по поликлинической работе ГДКБ № 3 Наталья Никитина.
По словам медиков, диспансеризация помогает выявлять патологии на ранней стадии. Чаще всего у подростков диагностируют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, зрением, воспалительные и другие заболевания репродуктивной сферы. При необходимости после диспансеризации педиатр дает направление к узкому специалисту.
