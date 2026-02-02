В Омске началась массовая диспансеризация детей

В 2025 году в городской детской клинической больнице № 3 полный медицинский осмотр прошел 14 161 ребенок, а с начала 2026 года — 940. Всего в этом учреждении до конца текущего года планируют провести диспансеризацию для 14 098 юных пациентов. В поликлинике ждя этого выделены специальные дни. Комплекс исследований включает анализы крови и мочи, ЭКГ, ЭХО КГ и несколько видов УЗИ.