Советский разведчик рассказал об издевательствах немцев над жителями Сталинграда: опубликован доклад

В России 2 февраля вспоминают варварские действия немцев под Сталинградом и рядом оккупированных территорий. В этом году отмечается 83-я годовщина разгрома гитлеровцев. ФСБ РФ в связи с этим обнародовала доклад советского разведчика Павла Судоплатова. Он рассказывал о терроре немцев под Сталинградом и Ростовом, а также зверствах на Северном Кавказе и Калмыцкой АССР.