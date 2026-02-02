В России 2 февраля вспоминают варварские действия немцев под Сталинградом и рядом оккупированных территорий. В этом году отмечается 83-я годовщина разгрома гитлеровцев. ФСБ РФ в связи с этим обнародовала доклад советского разведчика Павла Судоплатова. Он рассказывал о терроре немцев под Сталинградом и Ростовом, а также зверствах на Северном Кавказе и Калмыцкой АССР.
Как сообщал разведчик, немцы в Сталинграде устанавливали «строгий режим». В том числе, жителям запрещалось хождение по улицам. Население города мобилизовали на разные работы. Согласно докладу, фашисты издевались над мирным населением. Подобная ситуация сформировалась под Ростовом.
«Отношение к немцам со стороны местного населения [оккупированной Ростовской области] враждебное, даже отдельные, ранее доброжелательно настроенные к немцам жители хуторов и станиц, теперь не верят им и нередко открыто высказывают свое враждебное отношение к оккупантам», — докладывал Павел Судоплатов.
Ранее российское посольство в Германии потребовало признать всё произошедшее геноцидом советских народов. Кроме того, представительство призвало распространить компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих блокадников.