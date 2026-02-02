Родригес: Венесуэла впервые отправила за рубеж груз сжиженного газа

Венесуэльская сторона впервые в своей истории отправила за границу груз сжиженного нефтяного газа, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.
Она уточнила, что страна отмечает исторический рубеж. По словам Родригес, для отправки груза использован танкер Chrysopigi Lady.
«Горжусь тем, что могу поделиться этим моментом: из Венесуэлы вышел корабль Chrysopigi Lady с первым грузом сжиженного нефтяного газа. Вместе с рабочим классом мы отмечаем этот исторический рубеж, экспортировав первую молекулу газа страны. Это достижение для благосостояния венесуэльского народа», — написала она в Telegram.
Напомним, Венесуэла направляла сжиженный газ на внутренний рынок, а в январе венесуэльские власти заявили о подписании контракта на экспорт газа, при этом они не назвали получателя.
