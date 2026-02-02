Ричмонд
Родригес: Венесуэла впервые отправила за рубеж груз сжиженного газа

Венесуэльская сторона впервые в своей истории отправила за границу груз сжиженного нефтяного газа, заявила Делси Родригес.

Венесуэльская сторона впервые в своей истории отправила за границу груз сжиженного нефтяного газа, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.

Она уточнила, что страна отмечает исторический рубеж. По словам Родригес, для отправки груза использован танкер Chrysopigi Lady.

«Горжусь тем, что могу поделиться этим моментом: из Венесуэлы вышел корабль Chrysopigi Lady с первым грузом сжиженного нефтяного газа. Вместе с рабочим классом мы отмечаем этот исторический рубеж, экспортировав первую молекулу газа страны. Это достижение для благосостояния венесуэльского народа», — написала она в Telegram.

Напомним, Венесуэла направляла сжиженный газ на внутренний рынок, а в январе венесуэльские власти заявили о подписании контракта на экспорт газа, при этом они не назвали получателя.

Напомним, американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет приобретать только продукцию США на средства, которые венесуэльская сторона выручит от сделки по продаже своей нефти.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
