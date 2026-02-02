Землетрясение силой три балла произошло в Бурятии ночью 2 февраля

Землетрясение в Бурятии 2 февраля 2026 года произошло около трех часов ночи. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе, эпицентр находился в пяти километрах северо-западнее населенного пункта Корсаково.
Землетрясение в Бурятии 2 февраля 2026.
— Магнитуда землетрясения составила 3,2 балла. На данный момент нет информации о разрушениях инфраструктуры или пострадавших, — уточнили специалисты.
Подземные толчки могли ощутить жители Кабанского района. Для сибиряков землетрясение уже стало привычным явлением. Ведь 29 января 2026 года оно произошло также в Бурятии, но в Баргузинском районе.
