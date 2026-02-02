Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение силой три балла произошло в Бурятии ночью 2 февраля

Эпицентр находился в Кабанском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение в Бурятии 2 февраля 2026 года произошло около трех часов ночи. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе, эпицентр находился в пяти километрах северо-западнее населенного пункта Корсаково.

Землетрясение в Бурятии 2 февраля 2026.

— Магнитуда землетрясения составила 3,2 балла. На данный момент нет информации о разрушениях инфраструктуры или пострадавших, — уточнили специалисты.

Подземные толчки могли ощутить жители Кабанского района. Для сибиряков землетрясение уже стало привычным явлением. Ведь 29 января 2026 года оно произошло также в Бурятии, но в Баргузинском районе.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что движение трамваев временно приостановили в Усолье-Сибирском. Это произошло из-за технических неполадок общественного транспорта.