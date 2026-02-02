РИА Новости: Украинские военные убивают раненых, чтобы они не попали в плен

Украинские военные расстреляли своего раненого бойца под Красным Лиманом в ДНР, отказавшись его эвакуировать. Отмечается, что военнослужащий ВСУ какое-то время решал в радиоэфире, добивать раненого или нет. Но так как идти тот не мог, то говоривший в итоге принял решение убить бойца.