РИА Новости: Украинские военные убивают раненых, чтобы они не попали в плен

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают своих раненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
— Часто бывают случаи сбросов ВОГов (выстрел осколочный гранатометный, используется как основной боеприпас для сброса с беспилотников — прим. «ВМ») на своих раненых, чтобы они не попали в плен, — цитирует Кимаковского РИА Новости.
Командование ВСУ не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР.
Пленный боец ВСУ рассказал, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. По его словам, когда он оказался на позиции, сначала подумал о сдаче, но другие военнослужащие отговаривали его, утверждая, что русские «в плен не берут, а обнуляют».
Украинские военные расстреляли своего раненого бойца под Красным Лиманом в ДНР, отказавшись его эвакуировать. Отмечается, что военнослужащий ВСУ какое-то время решал в радиоэфире, добивать раненого или нет. Но так как идти тот не мог, то говоривший в итоге принял решение убить бойца.