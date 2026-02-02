Адвокат раскрыла, в каком состоянии Долина отдала квартиру

Лариса Долина полностью погасила все задолженности по коммунальным платежам перед тем, как освободить квартиру. Светлана Свириденко подчеркнула, что все услуги ЖКХ были оплачены в полном объеме, включая последний месяц проживания артистки, что исключает какие-либо претензии к ней.