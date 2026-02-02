Адвокат раскрыла, в каком состоянии Долина отдала квартиру

Народная артистка России Лариса Долина завершила процесс передачи своей квартиры в Хамовниках новой владелице Полине Лурье. Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, сообщила порталу MSK1.ru о хорошем состоянии жилья на момент передачи.
Лариса Долина полностью погасила все задолженности по коммунальным платежам перед тем, как освободить квартиру. Светлана Свириденко подчеркнула, что все услуги ЖКХ были оплачены в полном объеме, включая последний месяц проживания артистки, что исключает какие-либо претензии к ней.
«Квартира была в хорошем состоянии, все убрано и чисто. Претензий нет», — отметила адвокат.
Долина долгое время отказывалась покидать квартиру, которую продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, воспитывающая двоих маленьких детей, оказалась в затруднительном положении, лишившись как денег, так и обещанного жилья. Певица утверждала, что стала жертвой мошенников. Несмотря на предыдущие решения судов в ее пользу, 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция приняла сторону покупательницы.
Ситуация вокруг квартиры Ларисы Долиной привлекла внимание общественности из-за длительных судебных разбирательств и сложной судьбы обеих женщин.
Накануне Лариса Долина завершила концерт в Домодедово слезами.