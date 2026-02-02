Ричмонд
В Новосибирском зоопарке отметил день рождения гепард Кода

Первого февраля отметил свой шестой день рождения гепард по кличке Кода, проживающий в Новосибирском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Источник: Сиб.фм

Этот очаровательный хищник прибыл в Сибирь из далёкой Южно-Африканской Республики вместе со своей парой, самкой по имени Эстер. Гепарды прекрасно уживаются друг с другом и с удовольствием проводят время вместе, играя и общаясь.

Их совместные игры неизменно привлекают внимание и вызывают интерес у гостей зоопарка.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирском зоопарке выхаживают детёныша эдипова тамарина по кличке Бусинка. После того, как мать не проявила должной заботы о новорождённой, её перевели на искусственное вскармливание.