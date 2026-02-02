Врач Чернышова рассказала, сколько времени можно гулять на морозе без вреда

«Продолжительность прогулки зависит от температуры воздуха. При температуре минус 15 можно быть на улице от 40 минут до часа. При минус 20 желательно ограничиться 15−20 минутами. При минус 25 и ниже лучше вообще остаться дома. Особенно противопоказаны прогулки в мороз, если человек не очень хорошо себя чувствует», — отметила эксперт.