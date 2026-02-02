Врач Чернышова рассказала, сколько времени можно гулять на морозе без вреда

Как долго можно гулять в мороз, рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. Она подчеркнула, что продолжительность прогулки зависит от температуры воздуха.
«Продолжительность прогулки зависит от температуры воздуха. При температуре минус 15 можно быть на улице от 40 минут до часа. При минус 20 желательно ограничиться 15−20 минутами. При минус 25 и ниже лучше вообще остаться дома. Особенно противопоказаны прогулки в мороз, если человек не очень хорошо себя чувствует», — отметила эксперт.
Врач обратила внимание на то, что гулять в морозную погоду можно только здоровому человеку.
Также Чернышов объяснила, как правильно подготовиться к прогулке.
«Лицо желательно за 30−40 минут или час до выхода смазать специальным кремом для морозного воздуха. Если это сделать перед самым выходом, то крем не успеет впитаться и защитить кожу на 100%», — объяснила врач.
Врач добавила, что перед выходом на мороз нельзя пить алкоголь, потому что усиливается теплоотдача и повышается вероятность обморожений.
Ранее Чернышова объяснила, почему в мороз нельзя гулять без шапки.