Стивен Спилберг вошёл в список ЭГОТ, впервые завоевав «Грэмми»

Спилберг получил первую премию «Грэмми» за документальный фильм «Музыка Джона Уильямса». Картина выиграла в номинации «Лучший музыкальный фильм». Режиссёр выступил в проекте продюсером. Это первая номинация Спилберга на «Грэмми» и его первая победа в этой премии.
У Спилберга уже есть четыре премии «Эмми». Их он получил за мини-сериалы «Тихий океан», «Братья по оружию», «Особенное рождество Пинки и Брейна» и «Похищенные». Все проекты он продюсировал. Также у него есть премия «Тони» за мюзикл «Странная петля» и три «Оскара» за фильмы «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана», которые он снял.
В конце декабря режиссёр Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером. По данным журнала Forbes, его состояние достигло 1,1 миллиарда долларов. Такой результат обеспечили сборы сиквелов «Аватара». Кэмерон присоединился к клубу режиссёров-миллиардеров, в который входят Джордж Лукас и Стивен Спилберг.
