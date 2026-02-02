Стивен Спилберг вошёл в список ЭГОТ, впервые завоевав «Грэмми»

У Спилберга уже есть четыре премии «Эмми». Их он получил за мини-сериалы «Тихий океан», «Братья по оружию», «Особенное рождество Пинки и Брейна» и «Похищенные». Все проекты он продюсировал. Также у него есть премия «Тони» за мюзикл «Странная петля» и три «Оскара» за фильмы «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана», которые он снял.