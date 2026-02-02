Адвокат Алешкин сказал, кому поможет запись сделки с недвижимостью на видео

Ряд депутатов Госдумы предложил обязать нотариусов фиксировать на видео сделки с недвижимостью. Адвокат Андрей Алешкин в разговоре с aif.ru оценил эффективность инициативы.
Напомним, ранее стало известно, что группа депутатов ГД внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать нотариусов фиксировать на видео сделки с недвижимостью.
Сейчас при совершении нотариального действия нотариус может использовать средства видеофиксации, однако законом не предусмотрено обязательное ведение видеозаписи.
«Фиксация на видео никак не подменяет обязанность нотариуса удостовериться в том, что человек совершает сделку, находясь в адекватном состоянии, осознавая последствия своих действий. Функция по разъяснению и установлению воли и так возложена на нотариуса, при этом дополнительная фиксация на видео в данном случае не нужна. Почему? Потому что если говорить о том, что человек не был вменяемым, а нотариус удостоверил сделку, то к специалисту уже появляются вопросы», — пояснил юрист.
Алешкин отметил, что доступ к такой видеозаписи останется у нотариуса, который в любой момент может удалить видео, компрометирующее его самого.
Ранее адвокат Алешкин сообщил, что пропавших в тайге Усольцевых не признают погибшими в марте.