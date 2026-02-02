Адвокат Алешкин сказал, кому поможет запись сделки с недвижимостью на видео

«Фиксация на видео никак не подменяет обязанность нотариуса удостовериться в том, что человек совершает сделку, находясь в адекватном состоянии, осознавая последствия своих действий. Функция по разъяснению и установлению воли и так возложена на нотариуса, при этом дополнительная фиксация на видео в данном случае не нужна. Почему? Потому что если говорить о том, что человек не был вменяемым, а нотариус удостоверил сделку, то к специалисту уже появляются вопросы», — пояснил юрист.