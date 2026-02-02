Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 февраля

Весы сегодня будут нарасхват: их компания, советы и помощь понадобятся всем. Это сработает и в обратную сторону: если вам нужна чья-то помощь или поддержка, можно быть уверенными, что человек встанет на вашу сторону. Таким образом, в понедельник Весы имеют все шансы наладить новые контакты и укрепить отношения с нужными людьми.