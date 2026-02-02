Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 февраля

Астрологи выяснили, что ждет каждый из знаков зодиака в понедельник, 2 февраля 2026 года.
У Овнов в этот день пробудится дар дипломатии: они смогут найти общий язык с кем угодно и быть уверенными в том, что их поймут правильно. Это хорошая возможность для того, чтобы уладить деликатные вопросы и разрешить споры.
Тельцам сегодня лучше не браться ни за какую работу, поскольку их ресурсы будут на грани исчерпания. Лучше как следует отдохнуть и восстановить силы, а заниматься делами только при крайней необходимости.
День Близнецов, скорее всего, пройдет строго по их плану. Если на пути и встретятся неожиданности, они будут приятными, поэтому у представителей знака окажется масса причин для хорошего настроения. Чтобы сделать ситуацию еще лучше — поделитесь им с окружающими.
Раку завтра может не хватить собственных сил и знаний для решения важных задач — это веский повод обратиться за помощью и поработать в команде. Важно не бояться признаться себе в недостатке ресурсов и слушать советы компетентных людей. В случае конфликтов также следует привлечь для разрешения ситуации кого-то со стороны.
Максимально удачный день ждет Львов: 2 февраля они получат все желаемое без особых усилий, их цели будут соответствовать возможностям. Неожиданности сегодня будут приятными, а новые проекты начнутся с хорошей ноты.
Дев может раздосадовать, что понедельник будет неблагоприятен для интеллектуальной работы. Не стоит пытаться во что бы то ни стало завершать начатое и доказывать свою правоту — есть риск оказаться в неловкой ситуации. Звезды рекомендуют посвятить этот день творчеству: результат может приятно удивить представителей знака.
Весы сегодня будут нарасхват: их компания, советы и помощь понадобятся всем. Это сработает и в обратную сторону: если вам нужна чья-то помощь или поддержка, можно быть уверенными, что человек встанет на вашу сторону. Таким образом, в понедельник Весы имеют все шансы наладить новые контакты и укрепить отношения с нужными людьми.
Время остановиться и отдохнуть настало для Скорпионов. День отлично подойдет для построения планов на будущее и обдумывания решений, но с их реализацией лучше притормозить. Его стоит провести в спокойных размышлениях.
Стрельцам 2 февраля стоит работать в команде, чтобы заметно приумножить результат. Лучшим вариантом будет заручиться помощью наиболее близких людей: они могут подкинуть неожиданные идеи и варианты действий, о которых представители знака даже не задумывались.
У Козерогов появится широкое поле для реализации их лучших черт: активности, трудолюбия и целеустремленности. Будучи проявленными вместе, они принесут им небывалый успех. Это станет возможным в том числе благодаря ясности в голове: Козерог может внезапно осознать, чего ему на самом деле надо и как этого правильно добиться.
Водолеи могут оказаться «вне ресурса», но, в отличие от Тельцов, расслабляться им не стоит. Многие их дела на самом деле гораздо ближе к завершению, чем может казаться, поэтому имеет смысл преодолеть лень и сделать последний рывок, а затем с чистой совестью отправиться отдыхать.
Перед Рыбами сегодня откроется масса возможностей, но вместе с тем большой риск упустить многие из них, наступив на старые грабли и повторив ошибок прошлого. Звезды советуют им быть более внимательными и аккуратными и не опускать руки при первых неудачах, передает «1001 гороскоп».