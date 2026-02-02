Почти 13 тысяч зараженных цветов не пустили в Приморский край

По результатам экспертизы в срезах зеленой и кустовой гвоздики, хризантем, гипсофилы и дельфиниумов выявили западный цветочный трипс — карантинный объект для стран Евразийского экономического союза. Всего зараженными признали 12,7 тысячи цветов, при этом больше всего пострадала кустовая гвоздика — около 5,5 тысячи штук.