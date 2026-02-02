Почти 13 тысяч зараженных цветов не пустили в Приморский край

В Приморском крае Россельхознадзор предотвратил ввоз из Китая более 12 тысяч цветов, зараженных опасным карантинным вредителем — западным цветочным трипсом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Нарушение нашли при досмотре двух партий импортных цветов количеством более 165 тысяч штук. В части продукции специалисты обнаружили признаки заражения карантинным вредителем, после чего образцы направили на лабораторное исследование.
По результатам экспертизы в срезах зеленой и кустовой гвоздики, хризантем, гипсофилы и дельфиниумов выявили западный цветочный трипс — карантинный объект для стран Евразийского экономического союза. Всего зараженными признали 12,7 тысячи цветов, при этом больше всего пострадала кустовая гвоздика — около 5,5 тысячи штук.
Решением Приморского межрегионального управления Россельхознадзора ввоз зараженной продукции на территорию России запрещен. По выбору владельца груза — предприятия из Владивостока — зараженные части партий будут уничтожены на специализированном предприятии.