Астроном назвал последствия возобновления сильных вспышек на Солнце

«Большинство здоровых людей не ощутят геомагнитные бури. Но есть потенциальная группа риска — это люди с хроническими сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями, а также те, чья профессиональная деятельность связана с высокой концентрацией внимания и управлением сложной техникой. Нельзя исключать и эффект ноцебо: у впечатлительных может появиться тревожное состояние, которое само по себе способно провоцировать ухудшение самочувствия, имитирующее симптомы “магнитной бури”», — добавил он.