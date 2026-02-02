Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астроном назвал последствия возобновления сильных вспышек на Солнце

Сильные вспышки неожиданно возобновились на Солнце. как отразятся геомагнитные бури на Земле и землянах, рассказал астроном Киселев.

Источник: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Сильные вспышки уровня М неожиданно возобновились на Солнце впервые с 21 января, а затем была зафиксирована вторая в 2026 году вспышка высшего класса Х. Как это отразится на жителях Земли, рассказал aif.ru объяснил астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Эксперт отметил, самым заметным последствием такой солнечной активности станут полярные сияния.

«Из-за геомагнитной бури, вызванной солнечными вспышками изменится плотность и температура верхних слоев атмосферы (термосферы), что увеличит торможение для низкоорбитальных спутников, поэтому потребуется коррекция их орбит. Кроме того, повышенный радиационный фон может повредить электронику», — объяснил Киселев.

Астроном обратил внимание на то, что геомагнитная буря вызывает сильные возмущения в ионосфере по всей планете, что приводит к длительным и масштабным сбоям в связи и навигации.

«Большинство здоровых людей не ощутят геомагнитные бури. Но есть потенциальная группа риска — это люди с хроническими сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями, а также те, чья профессиональная деятельность связана с высокой концентрацией внимания и управлением сложной техникой. Нельзя исключать и эффект ноцебо: у впечатлительных может появиться тревожное состояние, которое само по себе способно провоцировать ухудшение самочувствия, имитирующее симптомы “магнитной бури”», — добавил он.

Ранее астроном Киселев объяснил, с чем связано неожиданное возобновление вспышек на Солнце.