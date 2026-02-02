Ричмонд
Фейк или нет? В Приморье сомневаются в появлении тигра у одного из сёл

Ни охотнадзор, ни МВД не зафиксировали инцидент.

Источник: PrimaMedia.ru

О появлении тигра в районе села Оленевод в Приморье сообщают очевидцы, однако официальные источники эту информацию не подтверждают.

Согласно распространённым в соцсетях данным, амурский тигр якобы был замечен на территории рядом с трассой и жилыми домами. По словам очевидцев, хищник спокойно передвигался по руслу реки, не проявляя агрессии и не реагируя на присутствие людей.

Вместе с тем, в Центре «Амурский тигр» корр. ИА PrimaMedia заявили, что не располагают подтверждёнными сведениями о выходе зверя в указанную местность. Охотнадзор также не зафиксировал подобного случая.

«На горячую линию, по линии МВД и ЕДДС информация не поступала. Где это было снято, непонятно», — рассказал гендиректор Центра Сергей Арамилев.

Напомним, тигр напал на собаку около магазина в селе Барабаш в ночь с 29 на 30 января. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения торговой точки. Специалисты выехали на место. Ранее в селе Ракитное Жители полосатый хищник устроил серию нападений на домашних собак.