Фейк или нет? В Приморье сомневаются в появлении тигра у одного из сёл

О появлении тигра в районе села Оленевод в Приморье сообщают очевидцы, однако официальные источники эту информацию не подтверждают.
Согласно распространённым в соцсетях данным, амурский тигр якобы был замечен на территории рядом с трассой и жилыми домами. По словам очевидцев, хищник спокойно передвигался по руслу реки, не проявляя агрессии и не реагируя на присутствие людей.
Вместе с тем, в Центре «Амурский тигр» корр. ИА PrimaMedia заявили, что не располагают подтверждёнными сведениями о выходе зверя в указанную местность. Охотнадзор также не зафиксировал подобного случая.
«На горячую линию, по линии МВД и ЕДДС информация не поступала. Где это было снято, непонятно», — рассказал гендиректор Центра Сергей Арамилев.
Напомним, тигр напал на собаку около магазина в селе Барабаш в ночь с 29 на 30 января. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения торговой точки. Специалисты выехали на место. Ранее в селе Ракитное Жители полосатый хищник устроил серию нападений на домашних собак.