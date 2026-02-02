«Банк может продолжать списывать плату»: россиянам напомнили о давно забытых счетах

Неиспользуемые банковские счета следует закрыть. Они могут провоцировать лишние расходы. Банки будут списывать плату за обслуживание карт, если ненужные счета до сих пор открыты. Об этом предупредил глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, цитирует агентство «Прайм».