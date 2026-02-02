«Банк может продолжать списывать плату»: россиянам напомнили о давно забытых счетах

Неиспользуемые банковские счета следует закрыть. Они могут провоцировать лишние расходы. Банки будут списывать плату за обслуживание карт, если ненужные счета до сих пор открыты. Об этом предупредил глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, цитирует агентство «Прайм».
Юрист отметил, что закрывать стоит счета, которые не используются более полугода. В ином случае по ним могут накопиться долги.
«Даже если на счете 0 рублей, банк может продолжать списывать плату за обслуживание счета или карты в том случае, если условия бесплатного обслуживания перестали выполняться», — уведомил Александр Хаминский.
Граждан также призвали отказаться от банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. В настоящий момент они хуже других защищены от мошенников.