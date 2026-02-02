Синоптик Шувалов: снегопады вернутся в Москву к концу следующей недели

«В первую неделю февраля до четверга будет преимущественно без осадков, температура в пределах −15… — 20 градусов. К вечеру 4 февраля температура может начать снижаться до −25. Морозно будет и 5 февраля. 6- 7 февраля с юго-запада опять будет подниматься фронтальная зона, повышается вероятность снегопадов, а морозы ослабеют», — объяснил эксперт.