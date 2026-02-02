Синоптик Шувалов: снегопады вернутся в Москву к концу следующей недели

Погода даст москвичам небольшую передышку от снегопадов в первые дни февраля. Как рассказал aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в начале недели в столице будет морозно, но почти бесснежно.
«В первую неделю февраля до четверга будет преимущественно без осадков, температура в пределах −15… — 20 градусов. К вечеру 4 февраля температура может начать снижаться до −25. Морозно будет и 5 февраля. 6- 7 февраля с юго-запада опять будет подниматься фронтальная зона, повышается вероятность снегопадов, а морозы ослабеют», — объяснил эксперт.
Синоптик поделился прогнозом на погоду в феврале. По его словам, ожидается, что температура опустится ниже нормы на 2−3 градуса.