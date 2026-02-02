WTA приняла решение по Рыбакиной после её исторического успеха

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась с пятого на третье место после триумфа на Australian Open-2026. Она вошла в историю казахстанского тенниса, став первой представительницей страны, выигравшей титул в Мельбурне. Юлия Путинцева значительно улучшила своё положение, прибавив 24 строчки и поднявшись на 70-е место. Зарина Дияс занимает 282-ю позицию, тогда как ранее находилась на восемь ступенек ниже. Жибек Куламбаева утратила три позиции и опустилась на 387-е место.