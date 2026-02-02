Ричмонд
Любителям натираться хреном ради похудения объяснили, как реально работают специи

Специи, хотя и не сжигают жир, могут оказывать вспомогательное действие при похудении, улучшая пищеварение и снижая тягу к сладкому, рассказал тренер-нутрициолог Юрий Брабечан. Он подчеркнул, что влияние приправ на метаболизм минимально, поэтому дефицит калорий, тренировки и сбалансированное питание всё ещё важны.

Источник: Life.ru

«Миф о том, что можно похудеть на специях, живёт уже много лет. Кто-то пьёт воду с кардамоном, кто-то ест анис перед завтраком, кто-то натирается хреном и ждёт минус пять килограмм к понедельнику», — сыронизировал собеседник «Газеты.ru».

Он предупредил, что чрезмерное употребление специй может привести к негативным последствиям: изжоге, раздражению желудка, повышению давления или аллергии. Особую осторожность следует соблюдать беременным, а также людям с заболеваниями ЖКТ, печени или гипертонией. В качестве наиболее полезных добавок эксперт выделил имбирь, куркуму, корицу, острый и чёрный перец, кардамон, которые за помогают контролировать аппетит и немного ускоряют обмен веществ.

Ранее учёные вычислили три самые полезные специи. Кроме того, названы лучшие специи для поддержания здоровья зимой.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.