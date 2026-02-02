Любителям натираться хреном ради похудения объяснили, как реально работают специи

Он предупредил, что чрезмерное употребление специй может привести к негативным последствиям: изжоге, раздражению желудка, повышению давления или аллергии. Особую осторожность следует соблюдать беременным, а также людям с заболеваниями ЖКТ, печени или гипертонией. В качестве наиболее полезных добавок эксперт выделил имбирь, куркуму, корицу, острый и чёрный перец, кардамон, которые за помогают контролировать аппетит и немного ускоряют обмен веществ.