Правительство дало рекомендации по окладам педагогов: как будет выглядеть зарплата

В России могут иначе рассчитать оклады работников сферы образования. Их планируют установить в размере 70% от общей зарплаты. Такие рекомендации дало правительство России. Они составлены при участии работодателей и профсоюзов, пишет РИА Новости.
Согласно документу, для уже работающих в сфере образования предлагается пересмотреть долю оклада в доходе. Соответствующие изменения направлены на повышение престижности профессии педагога, говорится в материале.
Правительство России также рекомендует направлять средства на увеличение окладной части при индексации зарплат.
В Госдуме тем временем предложили в разы повысить заработную плату школьным учителям. Инициатива подразумевает рост получки до 200% среднего заработка по региону работы педагога.