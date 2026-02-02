В ФПК сообщили о запуске резервных поездов после схода вагонов: по каким марштурам едут составы

После схода вагонов в Кировской области организованы резервные пассажирские поезда на участках Котельнич-Нижний Новгород и Киров-Котлас. Об этом в Telegram-канале сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).
Так, отмечается, что резервный состав № 11 Нижний Новгород — Москва отправлением из Нижнего Новгорода будет перевозить пассажиров на участке Нижний Новгород — Москва. Поезд уже отправился 3.36 мск 2 февраля. Поезд будет делать остановки, которые предусмотрены для маршрутов Новый Уренгой — Москва, Северобайкальск-Москва и Киров-Москва.
«Также для перевозки пассажиров на участке Галич-Москва назначен резервный поезд, который отправился в 2.30 мск 2 февраля: поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездом № 1 Владивосток-Москва», — отметили в компании.
Кроме того, назначен поезд № 909 «Ласточка», который пойдет по расписанию и с остановками, предусмотренными поездами Новый Уренгой — Москва, Северобайкальск — Москва, Киров-Москва.
Накануне Горьковская железная дорога сообщила, что на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области сошел с рельсов грузовой поезд. По предварительной информации, сошел 21 вагон. В результате происшествия никто не пострадал. Движение на перегоне приостановлено.
До этого стало известно, что 35 грузовых вагонов сошли с рельсов в Амурской области на перегоне Гонжа.