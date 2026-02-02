В ФПК сообщили о запуске резервных поездов после схода вагонов: по каким марштурам едут составы

Так, отмечается, что резервный состав № 11 Нижний Новгород — Москва отправлением из Нижнего Новгорода будет перевозить пассажиров на участке Нижний Новгород — Москва. Поезд уже отправился 3.36 мск 2 февраля. Поезд будет делать остановки, которые предусмотрены для маршрутов Новый Уренгой — Москва, Северобайкальск-Москва и Киров-Москва.