Газона не видно, но он есть: россиян предупредили о необычных зимних штрафах для водителей

В частности, штраф могут наложить, если багажник или капот припаркованного автомобиля нависают над тротуаром, так как это может стать помехой для пешеходов, пробирающихся через сугробы. Кроме того, зимой, так же, как и летом, можно получить штраф за парковку на газоне.