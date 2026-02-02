Газона не видно, но он есть: россиян предупредили о необычных зимних штрафах для водителей

Российские автомобилисты зимой могут получить штраф в неожиданной ситуации. Об этом напомнил адвокат МКА «Советник Центр» Александр Шиманский.
В частности, штраф могут наложить, если багажник или капот припаркованного автомобиля нависают над тротуаром, так как это может стать помехой для пешеходов, пробирающихся через сугробы. Кроме того, зимой, так же, как и летом, можно получить штраф за парковку на газоне.
«Время года или толщина снежного покрова значения не имеют — оспорить такое наказание в суде практически невозможно. Поэтому нужно внимательно смотреть, где заканчивается дорога и начинается озеленение. Стоит проверить по картам в телефоне, так как на летних панорамах обычно видно, где находятся участки с травой», — сказал юрист агентству «Прайм».
Кроме того, зимой оштрафовать могут за плохо очищенную от снега машину или за то, что владелец слишком долго её прогревает.
Напомним, с 2026 года в РФ вступили в силу различные нововведения, касающиеся автомобилистов. В том числе речь идёт о новых штрафах.
Напомним, сотрудники ГИБДД имеют право оштрафовать водителей, если на автомобиле установлены летние шины в зимние месяцы — с 1 декабря по 28 (29) февраля. Точно так же нарушение фиксируется, если в летний период — с июня по август — машина ездит на шипованных зимних шинах.