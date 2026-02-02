Ричмонд
Прокуратура добилась уборки снега в Новосибирской области

Барабинская межрайонная прокуратура проверила содержание дорог в зимний период и выявила, что очистка снега проводится не на всех улицах города.

Источник: Аргументы и факты

В Барабинске Новосибирской области после вмешательства прокуратуры была проведена уборка снега на городских дорогах. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

По результатам проверки прокурор направил представление директору МБУ «Городская Служба Благоустройства». Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной и административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ за нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

После принятия мер прокурорского реагирования необходимые работы по уборке снега были выполнены.