Прокуратура добилась уборки снега в Новосибирской области

В Барабинске Новосибирской области после вмешательства прокуратуры была проведена уборка снега на городских дорогах. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Барабинская межрайонная прокуратура проверила содержание дорог в зимний период и выявила, что очистка снега проводится не на всех улицах города.
По результатам проверки прокурор направил представление директору МБУ «Городская Служба Благоустройства». Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной и административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ за нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.
После принятия мер прокурорского реагирования необходимые работы по уборке снега были выполнены.