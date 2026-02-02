Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Кованова назвала продукты, снижающие риск развития деменции

Специалист Кованова рассказала, что некоторые продукты положительным образом сказываются на функционировании мозга.

Источник: Аргументы и факты

Снизить риск развития деменция может правильное питание и отказ от вредных для мозга продуктов. Диетолог, нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, какие продукты полезны для правильного функционирования мозга.

Напомним, деменция — это синдром, для которого характерно хроническое и прогрессирующее снижение когнитивных функций: памяти, мышления, речи, способности ориентироваться, считать, познавать и рассуждать.

Факторы риска развития деменции можно разделить на те, которые не поддаются влиянию, и те, которые поддаются. К первым относятся возраст, генетическая предрасположенность, пол (женщины болеют чаще), этническая принадлежность.

Ко вторым относятся черепно-мозговые травмы, низкий уровень образования и когнитивная пассивность, социальная изоляция, курение, ожирение, несбалансированное питание.

«Как таковых плохих или хороших продуктов нет, есть помогающие поддерживать функции мозга полезные продукты. В основном это те, которые богаты витаминами группы B, омегой, холином. Они помогают восстанавливать нервные волокна. Например, жирная рыба (скумбрия, лосось, сельдь), орехи и семена, ягоды, зелёные овощи, оливковое масло», — пояснила Кованова.

Ранее невролог раскрыл простой тест, который может помочь выявить деменцию.