Диетолог Кованова назвала продукты, снижающие риск развития деменции

Снизить риск развития деменция может правильное питание и отказ от вредных для мозга продуктов. Диетолог, нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, какие продукты полезны для правильного функционирования мозга.
Напомним, деменция — это синдром, для которого характерно хроническое и прогрессирующее снижение когнитивных функций: памяти, мышления, речи, способности ориентироваться, считать, познавать и рассуждать.
Факторы риска развития деменции можно разделить на те, которые не поддаются влиянию, и те, которые поддаются. К первым относятся возраст, генетическая предрасположенность, пол (женщины болеют чаще), этническая принадлежность.
Ко вторым относятся черепно-мозговые травмы, низкий уровень образования и когнитивная пассивность, социальная изоляция, курение, ожирение, несбалансированное питание.
«Как таковых плохих или хороших продуктов нет, есть помогающие поддерживать функции мозга полезные продукты. В основном это те, которые богаты витаминами группы B, омегой, холином. Они помогают восстанавливать нервные волокна. Например, жирная рыба (скумбрия, лосось, сельдь), орехи и семена, ягоды, зелёные овощи, оливковое масло», — пояснила Кованова.
