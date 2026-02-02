NYP: Нью-Йорк будет дрожать из-за самого длительного похолодания за 65 лет

Специалист отметил, что температура воздуха в Нью-Йорке в текущем году не поднималась выше 32 градусов. По его словам, сильный мороз вызван системами высокого давления, которые сохраняются над Гренландией и западными районами Соединённых Штатов, в результате чего холодный арктический воздух проникает на восточное побережье и в центральную часть страны.