NYP: Нью-Йорк будет дрожать из-за самого длительного похолодания за 65 лет

В Нью-Йорке ожидается самое длительное похолодание за 65 лет, пишет американское издание New York Post, материал перевёл aif.ru.
«Нью-Йорк будет дрожать при температуре 32 градуса и ниже 15 дней подряд к тому времени, когда холод, вероятно, продлится в следующую субботу, 7 февраля — это самый продолжительный экстремальный холодный период за более чем полвека», — говорится в публикации.
Газета ссылается на информацию, полученную от американских синоптиков. В частности, метеоролог Чад Меррилл заявил, что город столкнулся с подобной погодой в 1881 году.
«Город переживал такую 15-дневную полосу непогоды в 1881 году, тот же день мощный циклон спровоцировал сильный мороз на фоне высоких температур в Большом Яблоке», — сказал он.
Специалист отметил, что температура воздуха в Нью-Йорке в текущем году не поднималась выше 32 градусов. По его словам, сильный мороз вызван системами высокого давления, которые сохраняются над Гренландией и западными районами Соединённых Штатов, в результате чего холодный арктический воздух проникает на восточное побережье и в центральную часть страны.
Кроме того, метеорологи рассказали, что нынешняя продолжительность похолодания не превысит исторического рекорда в 16 дней при температуре ниже нуля, установленного в 1961 году.
Ранее сообщалось, что в Японии были зафиксированы мощные снегопады, погибли 18 человек, ещё 267 получили различные травмы.