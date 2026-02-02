Кабмин планирует повысить оклады российским учителям

Данная рекомендация направлена как на вновь принимаемых сотрудников, так и на уже работающих специалистов, для которых необходимо актуализировать структуру заработной платы. Целью изменений заявлено повышение престижа педагогической профессии, сокращение разрыва в оплате труда и развитие кадрового потенциала отрасли. Также отмечается, что при проведении ежегодной индексации зарплат средства в первую очередь следует направлять на увеличение именно окладной части.