«Роскосмос» анонсировал главный астродень года

В России 12 августа ожидается солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и редкий парад шести планет.

Источник: Башинформ

Главным астрономическим событием 2026 года станет 12 августа, когда перед рассветом состоится настоящий парад планет: в одном участке неба соберутся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун.

В этот же день произойдет редкое полное солнечное затмение, увидеть которое частично удастся даже на территории северной части России. Вечером этого дня можно наблюдать захватывающее зрелище — пик звездопада Персеиды, сообщили в госкорпорации.

Кроме того, 28 февраля состоится ещё один парад планет. В небе можно будет видеть сразу Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венеру и Меркурий.