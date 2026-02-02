«Роскосмос» анонсировал главный астродень года

Главным астрономическим событием 2026 года станет 12 августа, когда перед рассветом состоится настоящий парад планет: в одном участке неба соберутся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун.
В этот же день произойдет редкое полное солнечное затмение, увидеть которое частично удастся даже на территории северной части России. Вечером этого дня можно наблюдать захватывающее зрелище — пик звездопада Персеиды, сообщили в госкорпорации.
Кроме того, 28 февраля состоится ещё один парад планет. В небе можно будет видеть сразу Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венеру и Меркурий.