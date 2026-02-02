В ГД предложили обязать страховщиков взыскивать деньги с виновников ДТП

Законопроект также вводит упрощенное (приказное) судопроизводство для таких взысканий и обязывает страховщиков использовать возможности «электронного правительства» для уведомления виновников. Кроме того, Банк России должен будет публиковать статистику по таким делам. По мнению депутатов, это сделает систему ОСАГО более справедливой и заставит недобросовестных водителей компенсировать ущерб, а не перекладывать его на остальных автовладельцев через повышение тарифов. Проект будет внесен на рассмотрение в понедельник, передает РИА Новости.