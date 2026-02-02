Священник Портнов сказал, надо ли закрывать зеркала, если в доме покойник

«В древности закрывались не только зеркала, но закрывалось вообще всё, что было в доме. И стулья, и столы, и шкафы. Причём закрывалось это всё белой тканью. Сегодняшнее отношение к зеркалам, их занавешиванию, является мистическим и не соответствующим православным традициям. Я слышал с десяток разных вариантов. Например, говорят, что человек увидит себя и испугается. Имеется в виду, что умерший себя увидит, хотя непонятно, как это он сделает, учитывая, что его душа бестелесна, а тело лежит в гробу. Или говорят, что живой человек, если откроет это зеркало, то он увидит умершего. Опять же, вот он умерший, разве его не видят? Или совсем глупость говорят, что покойников становится двое, один в зеркале, другой в доме. То есть, все это просто суеверия», — рассказал собеседник издания.