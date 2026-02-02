В Бодайбо продолжают устранять коммунальную аварию. К ситуации подключилось Министерство строительства России. Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства.
— Поручаю провести беседы с работодателями города, чтобы они предоставили пострадавшим людям возможность гибкого рабочего графика либо организации удалённого рабочего места, — подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев.
Напомним, в Бодайбо 1300 человек уже четвертые сутки сидят без тепла и горячей воды. 30 января 2026 года на водоводе произошла авария, из-за этого перестали работать четыре котельных.
— Сейчас важно смонтировать тепловой обогрев и включить под утепление. Эти работы планируют завершить 2 февраля, — уточнил мэр города и района Евгений Юмашев.
Жители рассказывали КП-Иркутск, что в квартирах температура не выше +7 градусов, промерзли окна, балконы и стены. А с 31 января на территории Бодайбо ввели режим ЧС.