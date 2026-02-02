Россиянам объяснили, как заставить телефонного мошенника сдаться

Депутат подчеркнул, что задача не в том, чтобы переиграть мошенника, а в том, чтобы как можно быстрее лишить его интереса к конкретному абоненту. Одним из эффективных приемов он назвал перенос ответственности на внешние процедуры или третьих лиц. Упоминания о личном визите в банк, проверке номера службой безопасности или записи разговора резко повышают для мошенников риски и вынуждают их завершать контакт.