Россиянам объяснили, как заставить телефонного мошенника сдаться

Чтобы мошенник сам прекратил разговор, достаточно не следовать навязанному сценарию и лишить его эмоциональной реакции. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
По его словам, мошенники действуют по отработанным алгоритмам и рассчитывают на страх, спешку и растерянность собеседника. Спокойный тон и короткие нейтральные ответы, не предполагающие продолжения диалога, делают разговор для них бессмысленным. Фразы вроде «я не решаю такие вопросы по телефону» или «мне нужно официальное уведомление» выбивают злоумышленников из привычной схемы.
Депутат подчеркнул, что задача не в том, чтобы переиграть мошенника, а в том, чтобы как можно быстрее лишить его интереса к конкретному абоненту. Одним из эффективных приемов он назвал перенос ответственности на внешние процедуры или третьих лиц. Упоминания о личном визите в банк, проверке номера службой безопасности или записи разговора резко повышают для мошенников риски и вынуждают их завершать контакт.
Немкин также предостерег от попыток спорить или разоблачать собеседника. По его словам, такие действия лишь затягивают разговор и дают злоумышленнику дополнительное время для давления. Гораздо эффективнее спокойно и последовательно повторять одну позицию — отказ от обсуждения любых вопросов по телефону.
В заключение парламентарий отметил, что лучший способ взаимодействия с мошенниками — минимальный контакт или его полное отсутствие. Любые признаки давления, спешки или запугивания являются поводом сразу завершить разговор, лишив злоумышленника главного ресурса — внимания потенциальной жертвы.
