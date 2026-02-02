Овощи взлетели в цене на фоне дешевеющих колбас и яиц в Омске

Значительно прибавили в стоимости морковь и картофель. Параллельно зафиксировано уменьшение средних розничных цен на мясные продукты и яйца. Сильнее всего подешевела полукопченая колбаса. Небольшое снижение коснулось также сливочного масла и хлеба.