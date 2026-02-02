Овощи взлетели в цене на фоне дешевеющих колбас и яиц в Омске

Согласно данным мониторинга Минфина «Аймониторинг» по состоянию на конец января 2026 года, в регионе резко подорожали овощи. Лидером роста оказалась капуста — она стала недоступнее на 9,4%.
Значительно прибавили в стоимости морковь и картофель. Параллельно зафиксировано уменьшение средних розничных цен на мясные продукты и яйца. Сильнее всего подешевела полукопченая колбаса. Небольшое снижение коснулось также сливочного масла и хлеба.
Также в категории алкоголя зафиксирован рост цены на водку.
В целом, мониторинг отразил разнонаправленную динамику стоимости продовольствия в начале года.
