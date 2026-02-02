Ричмонд
Овощи взлетели в цене на фоне дешевеющих колбас и яиц в Омске

Новогодний скачок цен на продукты питания оказался неоднородным.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным мониторинга Минфина «Аймониторинг» по состоянию на конец января 2026 года, в регионе резко подорожали овощи. Лидером роста оказалась капуста — она стала недоступнее на 9,4%.

Значительно прибавили в стоимости морковь и картофель. Параллельно зафиксировано уменьшение средних розничных цен на мясные продукты и яйца. Сильнее всего подешевела полукопченая колбаса. Небольшое снижение коснулось также сливочного масла и хлеба.

Также в категории алкоголя зафиксирован рост цены на водку.

В целом, мониторинг отразил разнонаправленную динамику стоимости продовольствия в начале года.

Ранее мы рассказали, что глава СК России взял на контроль дело о расселении омского аварийного дома.