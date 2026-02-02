Василевский подрался с вратарём «Бостона» в матче НХЛ на открытом воздухе

Василевский и Свейман подрались в матче НХЛ. Видео © Х / NHL.
Инцидент начался после того, как Свейман после броска Никиты Кучерова поймал шайбу, а форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл попытался её добить. Вратарь «Брюинз» ударил соперника, что спровоцировало массовую стычку. Василевский выкатился к центру площадки, Свейман принял его вызов, и после обмена ударами российский голкипер повалил оппонента на лёд.
Сейчас в матче идёт третий период. «Бостон» ведёт со счётом 5:4.
Это вторая драка вратарей в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее драку устроил российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Оппонентом выступил голкипер «Сан-Хосе» Алекс Неделькович. Оба вратаря получили по пять минут штрафа за драку и по две минуты за несанкционированный выезд из ворот. Матч завершился победой «Сан-Хосе» со счётом 4:1.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.