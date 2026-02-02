Василевский подрался с вратарём «Бостона» в матче НХЛ на открытом воздухе

Инцидент начался после того, как Свейман после броска Никиты Кучерова поймал шайбу, а форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл попытался её добить. Вратарь «Брюинз» ударил соперника, что спровоцировало массовую стычку. Василевский выкатился к центру площадки, Свейман принял его вызов, и после обмена ударами российский голкипер повалил оппонента на лёд.