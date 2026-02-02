Ричмонд
На Камчатке нашлись пропавшие у Пущинских источников туристы с детьми

Спасатели и полицейские эвакуируют группу туристов, найденных после пропажи в Мильковском округе Камчатки.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели и полицейские на Камчатке нашли группу туристов с детьми, которые ранее пропали в Мильковском округе, и приступили к их эвакуации, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Ранее стало известно, что 30 января пятеро взрослых и трое детей отправились из посёлка Пущино к Пущинским источникам и не вернулись в назначенное время. Они должны были прибыть обратно 1 февраля. Расстояние между пунктами составляет около 20 километров. После начались поиски группы.

По информации Лебедева, люди находились на базе отдыха. Во время поисков спасатели и полицейские преодолели на снегоходах 10 километров. По пути они встретили двух туристов из этой группы. Туристы двигались на одном снегоходе, пытаясь проложить дорогу в сторону посёлка Пущино.

Остальные люди ждали их в доме. Поисковой группе необходимо было проехать ещё 4 километра, чтобы достичь этого места.

«Спасатели “ЦОД” и полиция выдвинулись к дачному домику для их эвакуации», — написал Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в июле на Камчатке пропали туристы, пропавшие на самодельном катамаране, на котором они выдвинулись из посёлка Усть-Камчатск.