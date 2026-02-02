На Камчатке нашлись пропавшие у Пущинских источников туристы с детьми

По информации Лебедева, люди находились на базе отдыха. Во время поисков спасатели и полицейские преодолели на снегоходах 10 километров. По пути они встретили двух туристов из этой группы. Туристы двигались на одном снегоходе, пытаясь проложить дорогу в сторону посёлка Пущино.