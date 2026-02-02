Вирусолог Аграновский оценил вероятность эпидемии оспы обезьян в РФ

«Во-первых, надо дождаться точных результатов анализа. Может быть, это ложная тревога и речи об оспе обезьян нет. Что касается вируса оспы обезьян, то риски возникновения пандемии очень малы. Это заболевание передаётся воздушно-капельным путём при длительном личном контакте. То есть, под наибольшей угрозой находятся какие-то тесно взаимодействующие сообщества, например, могут заболеть члены одной семьи. Подчеркну, что люди должны тесно взаимодействовать на протяжении долгого времени, чтобы от больного передалось здоровому», — объяснил он.