Вирусолог Аграновский оценил вероятность эпидемии оспы обезьян в РФ

Домодедовская больница сообщила о поступлении пациента, которому был поставлен предварительный диагноз «оспа обезьян». Вероятность распространения этого заболевания в РФ и возникновения эпидемии оценил в беседе с aif.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
«Во-первых, надо дождаться точных результатов анализа. Может быть, это ложная тревога и речи об оспе обезьян нет. Что касается вируса оспы обезьян, то риски возникновения пандемии очень малы. Это заболевание передаётся воздушно-капельным путём при длительном личном контакте. То есть, под наибольшей угрозой находятся какие-то тесно взаимодействующие сообщества, например, могут заболеть члены одной семьи. Подчеркну, что люди должны тесно взаимодействовать на протяжении долгого времени, чтобы от больного передалось здоровому», — объяснил он.
Оспа обезьян (Mpox) — это вирусное заболевание, которое вызывает вирус рода Orthopoxvirus. У больных отмечается лихорадочное состояние, увеличение лимфоузлов и характерная болезненная сыпь. Передается через тесный контакт с кожей, жидкостями организма или зараженными предметами. Часто болезнь проходит самостоятельно за 2−4 недели, лечение в основном симптоматическое.