Удалось установить имя еще одного бежавшего из «Маутхаузена» офицера

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Информацию о еще одном советском офицере, совершившем побег из 20-го блока концлагеря «Маутхаузен», удалось найти в рамках поискового проекта Московского авиационного института, рассказал РИА Новости историк вице-президент Международного комитета «Маутхаузен», кандидат исторических наук Алексей Конопатченков.
В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали побег из крупнейшего концлагеря Австрии. «Маутхаузен» был отнесен к самой строгой, третьей категории концлагерей. Сюда отправляли «неисправимых врагов рейха». Большинство узников блока составляли советские военнопленные, попавшие туда за попытки побега, неподчинение.
«В прошлом году, к удивлению историков и общественности, в поисковом проекте “Солдатские обелиски” Московского авиационного института было найдено имя еще одного сбежавшего из 20-го блока советского офицера. Это был Агеев Василий Иванович. Он был никому не известен, ему удалось вернуться в Советский Союз, и он умер в 1992 году», — сказал Конопатченков.
По его словам, подобные находки являются «сенсационным событием». Эксперт также подчеркнул, что принято считать, что из 20-го блока удалось сбежать около десятка офицеров, однако имена всех до сих пор так и не установлены.
«Но вот то, что было найдено имя Василия Ивановича Агеева, это, конечно же, замечательное событие», — отметил историк.
На свободу в ходе восстания в феврале 1945 года вырвались около 500 человек. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и обычные жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. События, описанные в книге, вошли в историю под названием «Охота на зайцев».