Более половины россиян планируют изменить карьерную траекторию в 2026 году

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более половины россиян планируют в этом году изменения в своей карьере — поменять место работы или сферу деятельности, рассказали РИА Новости аналитики сервиса для поиска работы «Работа.ру» и школы цифровых технологий от «Сбера» «Школа 21» в своем исследовании.
«Каждый второй опрошенный россиянин (54%) собирается изменить карьерную траекторию в 2026 году. Из них — 48% респондентов планируют перейти на новое место работы, 42% — попробовать себя в новой сфере деятельности», — говорится в исследовании, в котором приняли участие 3,2 тысячи россиян.
Помимо этого, 26% россиян еще не решили, хотят ли карьерных перемен, а 20% не собираются ничего менять.
Отмечается, что четверть участников исследования хотели бы перейти в более крупную и стабильную компанию, а 23% — поменять график на более гибкий. «Основными причинами для пересмотра карьерного пути россияне называют отсутствие перспектив профессионального роста», — добавили аналитики.