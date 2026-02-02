Более половины россиян планируют изменить карьерную траекторию в 2026 году

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более половины россиян планируют в этом году изменения в своей карьере — поменять место работы или сферу деятельности, рассказали РИА Новости аналитики сервиса для поиска работы «Работа.ру» и школы цифровых технологий от «Сбера» «Школа 21» в своем исследовании.