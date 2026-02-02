Суд запретил разгружать товары в ПВЗ, если это мешает жильцам дома

Роспотребнадзор установил, что пункт выдачи с единственным входом расположен под окнами жильцов рядом с подъездами, разгрузка происходит там же. Ведомство направило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований СанПиНа в адрес собственника помещения и индивидуального предпринимателя, заведующего ПВЗ. Из 139 пункта санитарных правил следует, что «не допускается загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилые помещения».